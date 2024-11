Serena Carrozzino e Peppino Pignataro: “Serve una prospettiva politica nuova”

I consiglieri comunali Serena Carrozzino e Peppino Pignataro del Gruppo di Alternativa Popolare, valutano risibili le affermazioni dei gruppi di opposizione apparse di recente sul problema salute e lavoro sul Pollino. Entrambi, pur rimanendo fortemente critici sul lavoro espresso finora dall’esecutivo Lo Polito, fanno rilevare di essere parte della maggioranza di governo.

“Per sovvertire il principio di indipendenza e di autonomia che è posseduto dal gruppo consiliare a cui appartengono, espresso ripetutamente nel recente passato, non basta aver indossato la fascia tricolore, in un momento e per rispetto ad una comunità religiosa. Per far cambiare atteggiamento, serve una prospettiva politica nuova, che rispetti il programma a suo tempo sottoscritto per dare un concreto aiuto alle famiglie. I consiglieri di opposizione, possono pertanto restare sereni e tranquilli tra i banchi che siedono ormai da tanti anni, dove i cittadini di Castrovillari hanno voluto che stiano, cercando di trovare argomenti più concreti ed importanti e non futili discorsi da bar che ai cittadini di Castrovillari non interessano. A dimostrazione che oggi le manifestazioni a fin di bene, vengono dagli stolti sempre più confuse ad arte”.