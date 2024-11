Ufficializzata l'iniziativa con il leader del Carroccio per il 24 settembre al Teatro Morelli. «Occasione di ascolto e confronto» commenta il candidato in pectore di Forza Italia alla presidenza della Regione

Ufficializzato l’appuntamento con Matteo Salvini: sarà a Cosenza al Teatro Morelli il 24 settembre alle 18,30. L’arrivo del leader della Lega viene colto da Mario Occhiuto come l’opportunità per stringere un accordo in vista delle ormai imminenti elezioni. Il sindaco del capoluogo bruzio ha appena incassato il sostegno di Vittorio Sgarbi e della sua lista Rinascimento. Adesso attende il via libera dell’ex Ministro dell’Interno per compiere un altro, determinante passo in avanti verso la candidatura alla Presidenza della Regione.

Le voci del dissenso

«Ho appreso con piacere che Matteo Salvini sarà a Cosenza la prossima settimana – ha dichiarato Occhiuto in una nota - La tappa che il leader della Lega farà nel nostro capoluogo sarà un’occasione di ascolto e confronto. Sono certo che anche in presenza sul territorio urbano, di visioni politiche diverse e del preannunciato dissenso da parte di alcuni movimenti, la città darà prova di apertura e ospitalità perché tradizionalmente accogliente verso tutti. Non bisogna dimenticare che il fervore culturale che distingue la storia della nostra città è alla base dei principi di civiltà e democrazia». Quando parla di dissenso, Occhiuto si riferisce probabilmente alle migliaia di commenti negativi serpeggianti tra i canali social, diffusi appena è stata resa nota la notizia del passaggio del segretario del Carroccio in riva al Crati.

Possibile incontro a Palazzo dei Bruzi

Con ogni probabilità, prima della manifestazione pubblica, Mario Occhiuto riceverà Salvini a Palazzo dei Bruzi per un colloquio politico e per convincere il leader leghista ad appoggiare la corsa elettorale già intrapresa. «Personalmente – ha detto il sindaco – sarò lieto di fargli conoscere la trasformazione che ha interessato Cosenza negli ultimi anni come esempio positivo di un Sud Italia che cresce, facendogli dono del libro Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso di Cosenza, edito da Pellegrini».

