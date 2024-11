Così il leader della Lega nella sua tappa calabrese dove ha incontrato gli elettori: «La prossima volta che ci vedremo sarò premier»

«Pronti entro poco a governare la Regione Calabria» e poi, ancora, «la prossima volta che ci vedremo sarò premier». Il neo eletto senatore in Calabria Matteo Salvini è sicuro del sul percorso politico forte dei numeri che lo hanno visto a livello nazionale riuscire a superare gli azzurri e in Calabria occupare uno scranno fino a poco tempo fa inimmaginabile. Il leghista ha fatto tappa a Lamezia Terme, la città con il più alto numero di iscritti alla Lega in Calabria, ma anche la città di Domenico Furgiuele, appena eletto deputato. Non a caso l’evento è avvenuto nell’ex comune di Sambiase, culla di Furgiuele e fortino dei leghisti.



Tante, tantissime le persone ad attenderlo, se ne sono registrate circa 400. Tutti, ovviamente, armati di telefonini per fare foto e video. Dai giovani, alla signore imbellettate, agli anziani, quello di Salvini dimostra di essere un vero e proprio “fenomeno” trasversale.

Un “fenomeno” che Salvini spiega così: «Gli altri parlano di problemi che non esistono.. Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata data e vedrò di meritarmela fino in fondo. Non mi aspettavo un risultato così bello, mi riempie di gioia ma anche di responsabilità.».

E poi spiega il perché della tappa di Rosarno: «Lavoro ed immigrazione sono collegati. Non si possono avere migliaia di disperati pronti ad essere schiavizzati sia perché non è morale, sia perché il lavoro merita dignità. Infine perché i giovani calabresi hanno diritto di stare qui a lavorare. Un’ immigrazione controllata, positiva e qualificata significa più lavoro anche per i calabresi. Il nostro prossimo obiettivo è governare la Regione Calabria partendo dalla sanità, dalle infrastruttuture, dagli aeroporti che non devono chiudere ma aprire».



Per poi toccare il gettonato tema turismo che Salvini, però, affronta così: «Porterò in Calabria turisti paganti, quelli che vi mandano vogliono 35 euro al giorno».