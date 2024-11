Il leader torna in riva allo Stretto in un momento assai particolare dopo l'operazione Helios che ha colpito duramente l'Amministrazione Falcomatà e le tensioni all'interno del centrodestra per l'individuazione del candidato sindaco. Qualche giorno fa il Carroccio ha annunciato il nuovo direttivo

Matteo Salvini torna a Reggio Calabria. Il leader della Lega sabato tornerà in riva allo Stretto per incontrare i vertici del partito e gli elettori. «Futuro, onestà, lavoro e sicurezza: felice di essere a Reggio Calabria, sabato, per ascoltare e offrire le soluzioni della Lega». Dice il leader della Lega Matteo Salvini, nelle ore in cui nel capoluogo calabrese scatta l’inchiesta che travolge l’Avr, la holding che si occupa di raccolta rifiuti.

Il momento scelto da Salvini non è per nulla casuale. A Reggio si avvicina il momento delle elezioni e il centrodestra non ha ancora scelto il nome del candidato sindaco. Anche a causa delle tensioni esistenti tra i partiti della maggioranza. Per di più all’interno della Lega non sono pochi i dissapori ed è stato necessario l’intervento del segretario regionale Cristian Invernizzi dopo il pasticcio della legge regionale sui vitalizi inizialmente approvata con il voto del Carroccio.

Qualche giorno dopo l’abrogazione del testo di legge da parte di palazzo Campanella, la Lega ha reso pubblica la nuova struttura del direttivo provinciale affidato per la Provincia a Franco Recupero e per la Città a Emiliano Imbalzano.

Il deputato di Fi Francesco Cannizzaro ha annunciato nelle scorse ore la convocazione imminente di un’interpartitica del centrodestra dopo che la Lega aveva disertato, insieme ad Fdi, l’appuntamento di presentazione di una delle liste della coalizione.

Salvini, insomma, viene a dare un segnale forte nel momento più delicato delle trattative per la costruzione dell’alternativa all’Amministrazione Falcomatà.