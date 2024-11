A Riace sale l’attesa per la visita del leader della Lega Matteo Salvini, che farà tappa nel paese dei bronzi venerdì intorno a mezzogiorno. L’incontro con la cittadinanza è previsto in piazza dei bronzi, a Riace Marina. E in vista dell'importante appuntamento, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trifoli, ha diffuso un messaggio di benvenuto.





«Il comune di Riace è lieto di accogliere il leader della Lega, Matteo Salvini – si legge - Per la prima volta nella storia della nostra comunità, la politica nazionale si affaccia a conoscere personalmente il nostro splendido borgo. Affronteremo assieme a Salvini tematiche importanti quali l’occupazione giovanile, le infrastrutture, il rilancio turistico e culturale della nostra terra, senza dimenticare le politiche d’accoglienza. Ci apriremo all’ascolto ed al dialogo e chiederemo concretezza nelle promesse, certi che le nostre richieste non saranno disattese». Secondo Trifoli «Non c’è tempo per rappresaglie e sterili polemiche. Stiamo concretamente operando per la rinascita di Riace e continueremo a farlo, meglio ancora con il supporto istituzionale regionale e nazionale».