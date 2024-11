Antonella Grippo intervista il leader della Lega e il ricercatore del Cnr che si è candidato come indipendente alla presidenza della Regione Calabria. In studio anche Lo Schiavo, Tassone, Giannotta e Pastena

Buoni buoni, praticamente degli angeli. La campagna elettorale più breve della storia calabrese è anche quella che sta rivelando il più basso grado di conflittualità mai registrato. Candidati che evitano il confronto diretto, parole pesate col bilancino, baci e abbracci. A dare una scossa ci penserà come al solito Antonella Grippo, che torna questa sera, venerdì 17, con Perfidia su LaC Tv (ore 21.30).

Titolo della nuova puntata è “Voto di castità”, proprio a sottolineare la “purezza” (si fa per dire) di questa campagna elettorale all’acqua di rose.

Piatto forte sarà l’intervista a Matteo Salvini, ieri a Lamezia dove ha iniziato il suo nuovo tour elettorale.

In studio, invece, ci sarà il candidato alla presidenza della Regione Carlo Tansi, che avrebbe dovuto confrontarsi con il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, che però ha ancora una volta declinato l’invito, preferendo evitare le fiamme di Perfidia.

Dopo il faccia a faccia con Tansi, la trasmissione continuerà con i candidati alla carica di consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (Io resto in Calabria), Gianluca Tassone (Santelli presidente), Gregorio Giannotta (Lega) e Valentina Pastena (M5s).