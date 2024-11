Matteo Salvini farà tappa in Calabria il prossimo 28 agosto. Manca ormai poco più di un mese alla chiamata alle urne per le elezioni politiche che si terranno il 25 settembre e il leader della Lega, candidatosi capolista al Senato nel collegio plurinominale nella regione, aprirà la campagna elettorale a Corigliano Rossano.

In una nota ufficiale il Carroccio calabrese comunica che l’arrivo dell’ex ministro, che interverrà nel corso di una conferenza stampa in programma alla Masseria Mazzei nella città della Sibaritide, è previsto per le 11.30.