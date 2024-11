«La Lega è differente dagli altri partiti si vedono in Calabria solo la settimana prima del voto io sto venendo adesso e ci vengo sempre e verrò costantemente anche dopo le elezioni. Le prossime volte andrò nei quartieri che a Reggio Calabria sono ancora sommersi dai rifiuti. Oggi ho chiesto a Nino Spirlì di portarmi a ringraziare le famiglie che lottano il doppio ovvero convivente con la disabilità, con l’autismo e non avere risposte da anni salvo trovare una soluzione grazie all’attuale presidente della Regione. Questo mi impone di chiedere loro scusa per gli errori del passato e ringraziarli per aver tenuto duro in questi anni».

Queste le prima parole del leader del Carroccio Matteo Salvini in vista a Reggio Calabria alla sede dell’associazione Il volo delle farfalle evoluzione Autismo. «Il mio impegno è tornare almeno una volta a settimana per tornare a far parlare della Calabria».

E sul futuro del centrodestra in Calabria per le prossime elezioni Salvini non ha dubbi: «Dobbiamo collaborare in Calabria come al Governo nazionale e in Europa. La mia idea è riunire dove il centro destra è diviso per essere veloci, efficaci e completi. Piuttosto che dividerci dobbiamo ragionare come una sola testa. Da qui a ottobre avremo un’attenzione particolare per la Calabria».