Il segretario leghista impegnato in un nuovo tour politico in tredici città, dalla Sicilia alla Lombardia

Tredici tappe: dalla Sicilia alla Lombardia. Matteo Salvini ha diffuso le date del tour "in tutta Italia" che ha intenzione di fare a febbraio. Come annunciato dopo la sconfitta alle Regionali in Emilia Romagna, il segretario leghista non intende fermarsi e inizierà il giro sabato sera proprio nella Regione andata al dem Stefano Bonaccini, con la "festa di ringraziamento", al nuovo mercato ortofrutticolo di Vignola, nel Modenese.

Il tour - denominato 'Giro d'Italia' e pubblicizzato sui social con le tappe segnate sulla cartina dell'Italia - prevede eventi a Palermo, il 3; a Reggio Calabria, il 6; Vicenza- Padova, il 10; Torino, il 13; Roma, il 16; Napoli, il 18; Taranto, il 19; Pesaro, il 20; Firenze il 22; Genova, il 23; Terni, il 24; e Lecco, il 27.