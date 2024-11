Stavolta il tema è la legittima difesa. Anche oggi Matteo Salvini non rinuncia ad esporsi sui temi caldi del momento e lo fa preannunciando una nuova legge proprio sulla legittima difesa in casa.

«Una nuova legge che permetta la Legittima Difesa delle persone perbene nelle proprie case è una nostra priorità», si legge sui profili social del ministro dell’Interno.



Nel farlo, il leader leghista cita un articolo del Corriere della Sera secondo cui a voler le armi in casa per la propria sicurezza sarebbero 4 italiani su 10. Dal post si evince che il giro di vite preannunciato riguarderà il possesso di armi in abitazione per difendersi da aggressioni e furti. Il dato citato viene accolto dal ministro come sufficiente a valutare nuovi provvedimenti legislativi ma, a ben guardare, non si riferisce alla maggioranza degli italiani. La matematica infatti dice che, se il 40% sarebbe favorevole a maggiori restrizioni, il 60% non vede di buon occhio un simile cambiamento.