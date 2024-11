«Se uno sfrutta l'immigrazione clandestina o aggira le leggi che riguardano l'immigrazione e un procuratore decide di metterlo agli arresti, ne prendo atto, non festeggio, non sorrido. Da ministro cerco di limitare il business degli scafisti e dei mafiosi che usano l'immigrazione clandestina». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io torna a parlare dell'arresto del sindaco di Race Mimmo Lucano. Nella giornata di oggi, a Locri, il primo cittadino di Riace - arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Xenia, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti – ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Locri, Domenico Di Croce.

