Il sindaco di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro ha varato la nuova giunta. Due le novità rispetto al precedente esecutivo. Giovanni Gentile e Leonardo Straface subentrano a Biagio Oliverio e Gerardo Longo. Riconfermati invece Luigi Scarcelli, Milena Lopez e Marianna Loria.

Una lunga crisi prima della svolta

Come si ricorderà Belcastro, nonostante avesse incassato alle elezioni quasi il novanta per cento delle preferenze, era stato costretto alle dimissioni dopo aver preso atto delle fibrillazioni nella sua stessa maggioranza, in particolare nel gruppo del Partito Democratico che, all’indomani del voto politico del 4 marzo, aveva chiesto di rivedere la composizione dell’esecutivo. Entro il termine fissato dalla legge di venti giorni poi, quelle dimissioni furono ritirate e contestualmente cominciarono le consultazioni politiche che hanno portato alla nomina di Gentile e Straface quali nuovi assessori.