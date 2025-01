La questione sanità a San Giovanni in Fiore continua a tenere banco con il capogruppo dem in Consiglio comunale Domenico Lacava che nelle scorse ore ha scritto una missiva al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Bitonti, al sindaco Rosaria Succurro e all’assessore comunale alla sanità Claudia Loria chiedendo interventi urgenti per quanto riguarda i «servizi di emergenza-urgenza» e poter garantire il «diritto alla salute sul territorio»

«Purtroppo, gli ultimi fatti che si sono verificati il fine settimana scorso dimostrano che i servizi di emergenza-urgenza nel nostro ospedale non funzionano e tanto per mancanza, sicuramente, di personale e di strumentazione idonea a stabilizzare una situazione di assoluta urgenza. In altri termini qui a San Giovanni in Fiore, purtroppo, l'ospedale oramai è ridotto – attacca Domenico Lacava – a pochissimi servizi programmati ed ad un Pronto Soccorso che, malgrado le competenze e la generosità degli operatori, non è in grado di gestire determinate situazioni. Chi vive quotidianamente su questo cucuzzolo sa benissimo che oramai non è più sicuro vivere qui».

«Ovviamente, la responsabilità non è solo vostra, ci mancherebbe, è da anni che questo depauperamento va avanti, tuttavia, quello che oggi non si riesce a comprendere sono i vostri silenzi, le vostre mancate risposte alle domande legittime di chi vive o frequenta questi luoghi». Un Lacava diretto che racconta di aver scritto al «presidente del Consiglio, nel gruppo c'è anche il Sindaco e tutti i Capogruppo consiliari, per chiederle, la convocazione di una Conferenza dei capigruppo, per ragionare su quello che sta succedendo all'ospedale e ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta che, badi bene, alle Istituzioni anche di minoranza, si deve».

«Nei giorni scorsi ho visto, sui social, un video del sindaco, dove la stessa ha dichiarato di avere incontrato i vertici dell'Asp cosentina. Ebbene, innanzitutto, le Istituzioni le notizie dovrebbero riceverle direttamente dalle Istituzioni e poi le Istituzioni dovevano essere invitate all'incontro e non essere informate tramite video sui social. Ecco questi sono le mancanze che vi attribuisco, assieme, naturalmente, a quelle, più gravi, di avere, sempre e comunque detto, scritto e dichiarato, anche in Consiglio comunale, che le cose in ospedale andavano bene e che chi diceva il contrario diceva bugie. Ricordo ancora adesso quando in Consiglio comunale avete portato il Facente Funzioni – continua il capogruppo Dem in Consiglio comunale – per farmi dire che io raccontavo bugie sul Pronto Soccorso. Questa vedete è "l'imputazione" più grave che vi attribuisco, le vostre bugie ed i vostri tentativi di delegittimare chi poneva i problemi»

«Oggi, purtroppo, la tragedia che tutti paventavamo si è consumata, quante altre ne dovranno accadere prima che ci si rendi conto,che nel frattempo, nulla è cambiato e che nulla cambierà se, all'unisono, questa comunità non combatterà la battaglia delle battaglie. Sindaco la smetta di agire da sola e di millantare sicurezza, da subito, capisca che a San Giovanni l'unica azione amministrativa – conclude Lacava - da porre in essere urgentemente è quella che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini».