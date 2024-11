Carlo Tansi non è più consigliere comunale a San Luca. L’ex capo della Protezione Civile regionale ha rassegnato le dimissioni oggi nel corso del Consiglio Comunale del centro aspromontano guidato dal sindaco Bruno Bartolo. Alla base della decisione di Tansi motivi di salute.

«Il mio dispiacere di rinunciare a un posto nel civico consesso è mitigato dal fatto che al mio posto entrerà il testimone di giustizia che ha denunciato la camorra Benedetto Zoccola. Sarò sempre al fianco del sindaco e della giunta, con cui abbiamo avviato un progetto per risolvere problemi legati al dissesto idrogeologico del territorio, come la strada che conduce al santuario della Madonna di Polsi». Tansi era entrato in Consiglio nella lista con Klaus Davi, possibile prossimo presidente dell’assemblea comunale sanluchese.