CambiAmo San Pietro a Maida”. E’ questa la lista con cui Domenico Giampà ha ufficializzato la sua corsa a sindaco di San Pietro a Maida, nel catanzarese, nelle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Giovane avvocato di 33 anni, attualmente in forza all’assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, Giampà – si legge in una nota - «vanta un forte impegno sia nel campo politico, che in quello sociale, ormai da diversi anni». Oltre ad essere consigliere di minoranza è stato in passato segretario provinciale dei Giovani Democratici per la Federazione di Catanzaro. «La lista che si sta mettendo in campo è un progetto civico – spiega ancora la nota - che sta ottenendo numerose ed importanti adesioni da parte del territorio, significative di una voglia forte di cambiamento, che Giampà con questa sfida locale intende canalizzare e tramutare in un interessante, nuovo progetto di governo in discontinuità con l’attuale amministrazione targata Putame».