«Ieri, con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, e i tecnici degli Affari regionali abbiamo a lungo parlato con Gino Strada, che ringrazio per il confronto di merito e per i contenuti connessi all'emergenza sanitaria; l'accordo raggiunto tra Protezione civile e Emergency permetterà alla Calabria di affrontare meglio l'emergenza». Il post del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia pubblicato su facebook.

Il ministro per gli Affari Regionali, inoltre, ha annunciato che «la prossima conferenza Stato-Regioni, venerdì, la farò dalla sede della Regione Calabria. Ho già informato il presidente Spirlì».

«Ho molto apprezzato - spiega Boccia - il suo messaggio di ieri sera, ma siamo noi i primi a ringraziare Gino Strada ed Emergency per l'impegno. In un momento come questo la concretezza, le competenze, l'esperienza e soprattutto la voglia di fare sono qualità preziose per essere vicini ai territori in difficoltà».

«L'attività di Emergency potrà dare un sostegno reale alla regione – conclude il ministro - in questo difficile momento per affrontare la diffusione dell'epidemia. Aver raggiunto questo obiettivo reciproco è per noi motivo di grande soddisfazione».