Tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre sono previste alla Camera, in Commissione Affari sociali, audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Tra gli altri saranno sentiti Saverio Cotticelli, Nino Spirlì e Giuseppe Zuccatelli. Le audizioni si svolgeranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta webtv.

Di seguito il programma completo.

Martedì 17 novembre: ore 10 Andrea Urbani, direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; ore 10.25 Cgil, Cisl, Uil; ore 11.15 Ettore Jorio, professore di Diritto civile della sanità e dell’assistenza sociale presso l’Università degli Studi della Calabria (Unical) e Francesca Lecci, direttrice executive Master in Management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali (Emmas) - Sda Bocconi; ore 11.50 Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Anaao-Assomed); ore 12.30 Francesco Bevere, direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione Calabria; ore 14 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); ore 14.30 Saverio Cotticelli, ex Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria; ore 15 Filippo Palumbo, già direttore generale e capo dipartimento presso il Ministero della Salute.

Mercoledì 18 novembre: ore 12 Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della Regione Calabria; ore 12.30 Giuseppe Zuccatelli, commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria.