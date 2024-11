La proposta dopo le dimissioni di Cotticelli: «La situazione grave in cui sosta la Calabria non può essere risolta con 'Nomi' di servizio. Serve competenza e coraggio»

«Un'azione forte e coraggiosa che segni un cambio di passo per la Calabria. Il governo Conte 2 deve dare un segnale netto di rottura con il passato. Noi chiediamo Gino Strada commissario subito. Non possiamo più perdere tempo». È quanto chiedevano in una nota le 'Sardine'. «La situazione, grave in cui sosta la Calabria non può essere risolta con 'Nomi' di servizio. Serve competenza e coraggio», concludono.