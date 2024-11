«Sulla sanità il presidente Occhiuto, nel ruolo di commissario e in piena sinergia con le forze del centrodestra in Consiglio regionale, sta facendo un lavoro efficace che va sostenuto e adeguatamente potenziato. È dunque da escludere che l'astensione in Senato della Lega a un emendamento per la sanità calabrese abbia avuto l'intento di ostacolare la straordinaria azione messa in campo dal presidente Occhiuto e dal centrodestra calabrese per razionalizzazione il Sistema sanitario regionale». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, commissario della Lega Calabria.

«In tal senso - prosegue - sia stato l'episodio frutto di una decisione tecnica della Lega allineata al parere del Governo o della dialettica politica che in alcune fasi si spinge oltre, va rimarcato che per noi, su tutto e prima di tutto, viene l'interesse dei calabresi ad avere una sanità dignitosa. Dopo i disastri del passato, sul cambio di passo della Regione, politico e istituzionale, anche per la sanità, non si torna indietro».