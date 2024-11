«Ieri il Decreto Calabria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il presidente Oliverio, che è uno dei responsabili del disastro, invece di collaborare alla sua applicazione annuncia ricorso alla Consulta, continuando a usare risorse pubbliche per difendere il suo cattivo operato». È quanto dichiarato in un post su Facebook dal ministro della Salute Giulia Grillo che commenta la decisione del presidente della Regione Oliverio di impugnare il provvedimento straordinario varato dal Governo ed entrato in vigore ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

«Abbiamo il dovere – continua la rappresentante del dicastero della Salute - di andare fino in fondo, per il bene dei cittadini bisogna riportare la legalità negli ospedali calabresi. Oliverio, a me sta a cuore la salute dei cittadini. I tuoi interessi quali sono?» - conclude Giulia Grillo.

