In seguito all’inchiesta sui falsi bilanci all’Asp di Cosenza, il commissario alla sanità calabrese Guido Longo è stato vicino alle dimissioni. Una circostanza che ha destato preoccupazione nella Lega calabrese: il commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno, in una nota, si «augura» che si tratti «di un momento passeggero per le evidenti difficoltà in cui sta operando a causa della situazione molto difficile del sistema sanitario della Calabria».

«Al Commissario Longo - aggiunge - chiediamo di proseguire la sua importante azione di “bonifica” del sistema, confermando il pieno appoggio e la vicinanza al suo lavoro, e ogni sostegno che dovesse essere necessario o richiesto».

«Abbandonare oggi - dice Saccomanno - sarebbe come lasciare la nave in mezzo al mare e senza il suo valido ed insostituibile capitano. Comprendiamo che la situazione è difficile e che il Commissario si sente solo, ma non è così. Tutte le persone per bene ed oneste sono al suo fianco e la Lega è a completa disposizione dello stesso per qualsiasi possibile necessità. Un sostegno concreto e reale e non certamente di sola facciata. In questo momento di forte pandemia - conclude - la Calabria ha bisogno di una guida certa e sicura, affidata a persona di altissimo valore umano e professionale».