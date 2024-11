Eventuali nomine anticipate sarebbero - scrivono dal ministero 'in palese contrasto con le univoche indicazioni rese dall’Avvocatura dello Stato, dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle finanze e dai sub Commissari per l’attuazione del piano di rientro, il cui operato è stato sempre coerente con le indicazioni dei Ministeri vigilanti'.

Chiare le determinazioni. ' Per un verso - si rende noto - la Giunta in prorogatio non ha il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione , per l'altronon è in discussione l’ordinato andamento della gestione presso le aziende sanitarie, tenuto conto del ruolo di reggenza riconoscibile in capo ai direttori amministrativi e sanitariì'. per l’attuazione del piano di rientro e anticipa che i ministri competenti sono impegnati 'proprio in queste ore» per «pervenire in tempi celeri alla nomina del Commissario, così da restituire integrità all’Organo commissariale'. Ergo, qualunque sortita sarebbe suscettibile di censura.