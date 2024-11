Il consigliere regionale: «È il momento di avviare una riflessione e di aprire un tavolo nazionale di discussione sul caso Calabria»

La nota di Michele Mirabello, consigliere regionale e presidente Commissione Sanità.

«Il gesto coraggioso e dirompente del Presidente della Giunta Regionale della Calabria Mario Oliverio, che ha minacciato gesti eclatanti in carenza di risposte del Governo sul superamento del commissariamento per il piano di rientro in Calabria, va accompagnato da un pronunciamento formale della direzione regionale del Partito Democratico.

Il segretario regionale on. Ernesto Magorno, che come è noto a tutti ha più volte assunto posizione netta sul tema, credo abbia il dovere di far diventare questa battaglia patrimonio politico dell'intero partito, a partire dalla delegazione parlamentare calabrese, dalla depurazione regionale, per arrivare ai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti, ai militanti del partito.

La Calabria vive una lunga stagione di sofferenza a causa di un piano di rientro che, alla luce dei risultati prodotti, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza, non ha raggiunto dopo quasi nove anni gli obiettivi sperati.

È il momento di avviare una riflessione e di aprire un tavolo nazionale di discussione sul "caso Calabria", affiancando il Presidente Oliverio, oggi in prima linea a difesa dei diritti e degli interessi dei calabresi».