«C'è l'orientamento a ottenere una proroga del Decreto Calabria». Lo ha detto presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, questa mattina in Cittadella a margine di una iniziativa di presentazione delle convittiadi.

«È un orientamento condiviso dal Governo - ha assicurato Occhiuto - si tratta di trovare uno strumento legislativo che entri in vigore già prima dell'8 maggio prossimo. Il Governo ci sta lavorando - ha aggiunto - ci sono tre ipotesi di proroga. La prima per sei mesi, la seconda fino al 31 dicembre e la terza per un anno».

«La proroga è importante perché stiamo procedendo nella direzione di approvare i consuntivi delle aziende sanitarie e ospedaliere. L'approvazione dei consuntivi è importante per dare normalità alla gestione della sanità e quindi le aziende devono essere governate nella pienezza delle funzioni fino all'approvazione dei bilanci».

Il presidente e commissario ad acta ha poi annunciato la possibilità di rimodulare gli incarichi degli attuali vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.