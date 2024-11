Il ministro Lorenzin gli ha assicurato che la questione sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. L’intervista di LaC al termine della riunione

«Lorenzin si è impegnata a portare la questione all’attenzione del prossimo Consiglio dei ministri». Sentito ai nostri microfoni al termine dell’atteso incontro a Roma con il ministro della Sanità, il presidente Mario Oliverio ostenta un aplomb istituzionale, ma sicuramente la delusione è maggiore di quanto lasci trasparire.

In fin dei conti torna a casa senza stringere tra le mani un risultato ben definito, salvo la promossa che il Governo affronterà la questione. Se la farà secondo le sue aspettative è tutto da vedere. Per ora, Oliverio esclude di adottare le clamorose iniziative di protesta che aveva annunciato circa un mese fa, quando disse che si sarebbe incatenato davanti a Palazzo Chigi in mancanza di risposte entro la fine di novembre. «Attenderò il prossimo Consiglio del ministri, poi vedremo».

L’intervista telefonica integrale di Pietro Melia: