Le intenzioni del nuovo presidente della Regione sono chiare: Oliverio sarà il prossimo commissario alla Sanità. Per prepararsi al ruolo, ieri un incontro con l'attuale commissario, il generale della finanza in pensione Pezzi.

Catanzaro -Una nota dell'ufficio stampa della Regione svela un incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Alemanni. Incontro a cui hanno partecipato il presidente Oliverio e il commissario Pezzi, voluto dal primo per iniziare a raccogliere tutte le informazioni utili sullo stato della sanità calabrese.



"Ringrazio il generale Pezzi per gli elementi forniti, che mi consentono una conoscenza più approfondita dello stato dei servizi sanitari della Regione - ha dichiarato Oliverio al termine dell'incontro - Nei prossimi giorni avremo occasione di approfondire, nello specifico, le questioni più rilevanti sulle quali volgere attenzione ed iniziative adeguate. Ora che è stata formalizzata la mia proclamazione a Presidente della Regione, il Consiglio dei Ministri, nella prima seduta utile della prossima settimana, dovrà procedere, secondo quanto previsto dalla legge, alla nomina del Commissario nella persona del Presidente della Regione".



" In attesa della formalizzazione di questo atto, da parte del C.d.M, ho ritenuto dover avviare l'iniziativa di incontrare Pezzi, che ringrazio per la disponibilita', al fine di acquisire, sin d'ora, tutti gli elementi utili per poter impostare il lavoro - conclude Oliverio - in direzione della realizzazione dei necessari obiettivi di riqualificazione del sistema sanitario regionale, utili per creare condizioni concrete di sicurezza, tutela e cura della salute dei cittadini calabresi sull'intero territorio regionale".