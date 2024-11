Il neo commissario ad acta è stato ascoltato dalla Procura come persona informata sui fatti. Pochi giorni fa aveva annunciato l'intenzione di annullare le nomine dei dirigenti emesse dalla giunta regionale

CATANZARO - La vicenda delle nomine dei vertici della sanità in Calabria, effettuate dalla giunta regionale in aperto contrasto sia con il Ministero della Sanità che con l'Ufficio del Commissario per l'attuazione del piano di rientro, diventa un caso giudiziario. Il neo commissario Luciano Pezzi, è stato sentito sulla questione- in qualità di persona informata sui fatti - dal Procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni Bombardieri. All'attenzione della procura, anche la nomina di Antonio Belcastro a Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Mater Domini" del capoluogo calabrese. Nel corso dell'audizione, alla quale hanno partecipato anche gli investigatori del Nucleo investigativo sanità e ambiente (Nisa), Pezzi ha illustrato i documenti e gli atti intercorsi tra l'ufficio del commissario, la Regione ed il Ministero della Sanità. Il commissario ha anche informato la Procura di avere avviato le procedure per l'annullamento delle nomine dei commissari. La Procura ha deciso aprire l'inchiesta dopo l'esposto del deputato del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci ed al momento non ci sono indagati. (lc)