La replica del ministro della Salute al presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi che aveva sollecitato il provvedimento annunciato più volte dall'esecutivo.

CAMIGLIATELLO (CS) - La nomina del nuovo commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario si attende da settimane. Addirittura, in pieno Agosto era stata annunciata dal presidente facente funzioni Antonella Stasi. Ma il governo continua a latitare almeno nei fatti, visto che le parole sono come sempre rassicuranti. E così nelle scorse ore all’appello di Rosy Bindi ha prontamente replicato da Camigliatello Silano Beatrice Lorenzin . << L’esecutivo ha in agenda la nomina del nuovo commissario - ha detto ieri il ministro della Salute – Lo faremo al più presto>>. Addirittura l’esponente dell'Ncd è andata anche oltre, confermando la linea di rigore e promettendo in un arco di tempo non eccessivamente lungo, nuovo investimenti. << Mi impegno ad arrivare – è stato chiarito dalla ministra del Nuovo centrodestra - in tre anni a un equilibrio di bilancio per le regioni del Sud in Sanità e a riportare nel Mezzogiorno gli investimenti scientifici>>. Parole che fungono da stimolo agli addetti ai lavori e in parte da replica alle affermazioni di Rosy Bindi che aveva invocato un nuovo commissario per la sanità calabrese. << In un settore così delicato - era stato chiarito dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia - ogni assenza di potere legittima una presenza del potere criminale. La questione - aveva chiosato - si pone in termini di urgenza perché la sanità è uno dei pochi settori dove ci sono soldi e quindi bisogna prendere in mano questa situazione e risolverla al più presto>>.