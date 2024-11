Ma la giunta insiste: 'le nostre nomine sono legittime non quelle del commissario'. Il vangelo secondo Pezzi: Clientela? ' Voi lo dite'

CATANZARO - Alea iacta est". Il dado è tratto. Le nomine nella sanità operate dalla giunta regionale non avranno efficacia. Tra qualche ora, il neocommissario del settore, il generale Luciano Pezzi procederà ad insediare i direttori generali facenti funzioni delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere rimaste senza timoniere. Alcuni, in realtà hanno già assunto la guida delle Asp. Entro oggi verranno completate le operazioni, con buona pace di Antonella Stasi e dei suoi compagni di viaggio che in regime di prorogatio avevano proceduto alle nomine dei commissari. Eppure, da palazzo "Alemanni" insistono: "Il nostro percorso è legittimo, mentre quello che sta seguendo il commissario rischia di essere illegittimo". Pezzi invece rispondendo alle domande dei giornalisti, sull'effetto clientelare delle nomine risponde con le parole del vangelo: "Voi lo dite"!



Di conseguenza, ecco i nomi dei reggenti, pronti ad entrare in carica. L'azienda sanitaria "Pugliese-Ciaccio" sarà retta da Francesco Miceli, l'Asp di Catanzaro da Mario Catalano, quella di Crotone dal direttore amministrativo Giovanni Scorza. L'azienda ospedaliera di Reggio verrà affidata a Vicenzo Sidari, mentre l'asp dello stretto da Ermete Tripodi. William Auteri, attuale direttore sanitario si occuperà dell'azienda ospedaliera di Cosenza.(tf)