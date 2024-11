Il consigliere regionale del Gruppo misto attacca il duo Oliverio-Scura, che starebbe lavorando per cancellare il Pugliese-Ciaccio.

Il piano Oliverio-Scura per la sanità catanzarese porterà a tre semplici e ormai chiari risultati: la cancellazione sostanziale dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" a favore del policlinico universitario, la perdita di 150-200 posti letto e la costruzione, sempre che si faccia, di un "ospedalicchio di paese" con appena 200 posti letto. Il vero ospedale Hub di Catanzaro diventerà il campus di Germaneto che "ingoierà" il grande patrimonio scientifico e medico del "Pugliese-Ciaccio"». Lo afferma il consigliere regionale (Gruppo misto) Domenico Tallini che aggiunge: «È un disegno, questo, al quale ci opporremo in ogni modo e in ogni sede, rivendicando – come abbiamo fatto nell'incontro promosso da Confindustria – la realizzazione di un nuovo hub da 450 posti letto, sul presupposto che i posti letto del policlinico universitario debbano intendersi come riferimento e patrimonio di tutta la Calabria». Per Tallini «il duo Oliverio-Scura punta molto su questo equivoco per dare un colpo finale e mortale all'ospedale "Pugliese-Ciaccio"».