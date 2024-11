Determinante potrebbe essere stato il post del sindaco che proprio non ha digerito la decisione dei vertici di accantonarlo dalla corsa alle Regionali

La rottura sembra ormai insanabile tanto che la parlamentare di Forza Italia Jole Santelli ha deciso di rassegnare le dimissioni da vicesindaco della città di Cosenza. A Mario Occhiuto non è proprio andata giù la scelta del centrodestra e di Forza Italia di accantonarlo nella corsa alla Regione. E non è andato giù neppure il nome che l’avrebbe sostituito: proprio quello della fedelissima Jole Santelli. Tanto che stamattina aveva riservato a un post su facebook tutta la sua delusione lasciando comunque intendere l'intenzione di voler correre da solo alle elezioni del 26 gennaio. E la risposta della Santelli non si è fatta attendere, tanto che pare che nelle ultime ore abbia deciso di dimettersi dalla carica di vicesindaco della città bruzia.