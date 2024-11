La coordinatrice regionale di Forza Italia commenta i dati diffusi da Swg che “bocciano” l’operato del presidente della Regione Mario Oliverio

«Il sondaggio realizzato da Swg per un quotidiano calabrese, sul gradimento da parte dell'opinione pubblica dell'operato del presidente Oliverio induce a una riflessione che noi non vogliamo volgarizzare ma di cui e' impossibile non tenere conto».

Lo afferma Jole Santelli, coordinatrice e regionale di Forza Italia. «Una percentuale così netta, l' 80%, di calabresi che dicono no all'operato di un Presidente eletto da appena 21 mesi, è un messaggio importante che dovrebbe far riflettere innanzitutto il PD e i partiti della maggioranza. Esiste il rischio concreto che questa disaffezione verso l'operato del Governatore e della Giunta favorisca processi di ulteriore allontanamento dalla politica per l'elettorato. La percentuale di votanti alle ultime consultazioni e' stata ai minimi livelli. Se, non dopo un quinquennio, ma a meno di due anni dalla elezioni l'80% dei calabresi è cosi' disaffezionato significa che Oliverio ha fallito la missione piu' importante che era quella di riavvicinare il Palazzo alla gente. Credo che molti di noi pensino - aggiunge - che la legislatura non finira' il 2019 per una implosione che e' sotto gli occhi di tutti. Mi auguro solo che, insieme a questa riflessione, emerga - conclude - un paradosso positivo per aree strategiche come la sanità, dove ci sono appuntamenti concorsuali in essere e in vista che devono trovare imparzialita' e senso di assoluta liberta' nelle direzioni generali».