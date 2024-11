Lo ha dichiarato Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria in seguito alla manifestazione di locri

"Questa massiccia e sentita manifestazione pubblica è il segnale tangibile di disagio, protesta e rabbia di una popolazione, quella della Locride, che chiede ascolto alle sue istanze, ed è grave che il PD tenti di sminuire l'importanza dell'evento. La contestazione, infatti, é arrivata dalla popolazione e non da 'gruppetti ', e mistificare ciò è una mancanza di rispetto rispetto ai tanti presenti. Evidentemente il Pd tenta di coprire malamente l'avvenuto ed anche la mancanza di appeal da parte dei propri rappresentanti in giunta. Non è con gli schiamazzi - conclude Santelli - che si nasconde la verità dei fatti."