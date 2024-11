Era presente anche Sara Scarpulla, la mamma di Matteo Vinci – biologo ucciso con un’autobomba a Limbadi nell’aprile 2018 per via del rifiuto a cedere le terre di famiglia ai Mancuso – alla conferenza stampa che si è tenuta a Bologna per la presentazione del candidato a sindaco Luca Labanti, al fianco del quale è scesa in campo quale aspirate consigliere comunale con il Movimento 24 Agosto per l’Equità territoriale.

«Sarò la voce di mio figlio Matteo finchè avrò vita – ha affermato all’Agi Sara Scarpulla – e con il candidato Labanti ci uniscono gli stessi ideali. Porto avanti un impegno in prima linea contro la criminalità ed ho accettato di buon grado la sua proposta di stargli accanto per dare luce al Movimento. Anche Bologna ha bisogno di un impegno nella lotta alla criminalità ed io prima ancora di essere meridionale mi sento cittadina italiana e per questo ho aderito al progetto di Labanti. Ho visto oggi gente commuoversi nell’ascoltare la mia storia e la triste fine di Matteo».

Per l’autobomba costata la vita a Matteo Vinci ed il ferimento del padre Francesco Vinci si trovano sotto processo dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro alcuni componenti della famiglia di ‘ndrangheta dei Mancuso-Di Grillo. Il candidato a sindaco Luca Labanti è intenzionato a voler istituire con Sara Scarpulla un assessorato alla legalità al Comune di Bologna in caso di vittoria. «La storia personale e l’esperienza acquisita sul campo nella difesa dei diritti esposti ai soprusi delle organizzazioni criminali rende Sara Scarpulla – ha affermato Labanti – un simbolo che invita noi tutti a ricordarci di non abbassare mai la guardia».