Saverio Pazzano, candidato sindaco per “La Strada”, è nato a Reggio Calabria nel 1979. Anche lui è in corsa per le elezioni amministrative in programma nella città dello Stretto.

Laureato in Lettere Classiche si è successivamente specializzato nell’insegnamento di materie letterarie e delle lingue classiche. Ha conseguito anche un master in “Estetica della Città”, qualificandosi in aspetti tecnici e teorici della qualità urbana territoriale e della sua pianificazione. Ha lavorato inizialmente come traduttore di greco-calabro per la Provincia di Reggio Calabria in collaborazione con l’Università di Messina, in questo ruolo ha curato l’animazione culturale dei territori dell’area greco-calabra.

Si è dedicato allo studio delle discipline connesse alla Pubblica Amministrazione e, dopo concorso pubblico, ha lavorato come funzionario direttivo per la Regione Calabria-Settore Cultura. Ha scelto di lasciare questo lavoro per dedicarsi all’educazione e all’insegnamento. Nella scuola pubblica ha insegnato italiano, latino e greco alle superiori e ha svolto per diversi anni il ruolo di vicepreside. Attualmente insegna materie letterarie per le sezioni carcerarie e serali della scuola statale per adulti. Nello scautismo dell’Agesci è formatore nazionale, educatore ed è stato consigliere generale.

È stato formatore per il Forum Europeo dei Giovani. Ha curato e accompagnato per diversi anni percorsi educativi e di cooperazione internazionale in vari paesi africani. Nell’Amazzonia brasiliana ha animato percorsi di educazione sanitaria. Ha curato e condotto percorsi di animazione di strada e di animazione di comunità in varie città d’Italia, in particolare a Napoli. Ha elaborato e diretto diversi progetti, in particolare relativi a Cultura, Coesione e inclusione sociali, in collaborazione con gli enti pubblici italiani ed europei.

La sua “restanza” si arricchisce nel dialogo costante con territori e persone di tante parti d’Italia, d’Europa e del mondo: viaggia molto, in particolare per incontrare storie, comunità, realtà e culture. Considera questo un tratto importante della sua formazione. Ha all’attivo numerose pubblicazioni narrative e saggistiche e collaborazioni con giornali, riviste, blog. I temi principali dei suoi scritti sono la Calabria, il Mediterraneo, la città e il territorio.