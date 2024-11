«Anche oggi Torre di Melissa ha disseminato umanità. Una comunità intera da due giorni è mobilitata per salvare e oggi accudire 51 migranti curdi in una toccante gara di solidarietà». Così il senatore Pd Ernesto Magorno.



«Non hanno badato ai trattati internazionali – prosegue - e si sono precipitati in spiaggia per salvare più vite possibili. Donne e uomini comuni, donne e uomini di una Calabria laboriosa che accoglie chi soffre e divide tutto ciò che ha con chi è in difficoltà».



Il senatore si è detto «orgoglioso di Melissa, diciamo grazie al sindaco Gino Murgi, che è anche segretario provinciale del Pd Crotone, per aver mostrato al mondo intero il volto buono e vero della nostra terra. C'è chi dalle calde stanze dei ministeri quelle barche vorrebbe lasciarle alla deriva e chi invece si rimbocca letteralmente le maniche e fa di tutto per garantire un approdo».