L’ex Presidente del consiglio regionale ritiene che sia indispensabile il gruppo consiliare del Pd, dimostri di essere attivo, coinvolgendo tutti i consiglieri in un processo di confronto democratico, leale, aperto e inclusivo

“La centralità del Consiglio regionale nell’ambito dell’azione politica del governo Oliverio è un principio che può qualificare davvero la decima legislatura, segnando un’inversione di tendenza rispetto al recente passato. E’ per questo motivo – asserisce il consigliere regionale del Pd Antonio Scalzo - che sono fermamente convinto della necessità di un lavoro sinergico e costruttivo che, muovendo dal ruolo fondamentale dei gruppi consiliari, coinvolga e renda protagoniste sia la Giunta regionale che l’Assemblea di Palazzo Campanella.

In questa direzione, è indispensabile che i gruppi consiliari, e segnatamente quello del Pd, che è il “motore” della maggioranza che sostiene il presidente Oliverio, dimostri di essere attivo, coinvolgendo tutti i consiglieri in un processo di confronto democratico, leale, aperto e inclusivo. E’mia ferma convinzione – aggiunge Scalzo - che il presidente del gruppo del Pd condivida questa impostazione e che lo farà già in vista del Consiglio regionale del 3 dicembre.

Oggi è più che mai necessario che la Calabria, alle prese con una grave crisi sistemica, economica e sociale, possa veder dispiegarsi pienamente l’azione riformatrice della giunta Oliverio, e per raggiungere gli obiettivi politico-programmatici già delineati - conlclude l'ex predidente del consiglio regionale - è indispensabile andare avanti con unità d’intenti e spirito di coesione attorno al governo della Regione e con la spinta indispensabile del Pd”.