Il giornalista e scrittore a Cosenza per ritirare un premio, commenta la delicata fase politica nazionale

Dice la sua Andrea Scanzi, sulle trattative per la formazione del nuovo governo nazionale, intervenendo al teatro Rendano di Cosenza al Festival dell'Editoria e del Giornalismo Emergente. Il giornalista del Fatto Quotidiano, noto al grande pubblico anche per le sue numerose apparizioni televisive e per i suoi spettacoli teatrali, autore di Renzusconi, pubblicato da Paperfirst con una prefazione di Marco Travaglio, dice la sua sul tiro e molla tra Cinquestelle, Lega e Forza Italia, intervistato da Salvatore Bruno.