Il Tar del Lazio domani si pronuncerà sul ricorso avanzato dall’ex sindaco Paolo Mascaro in merito allo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose del Comune di Lamezia Terme avvenuto a novembre 2017. Una giornata importante perché il Tribunale Amministrativo potrebbe di fatto riconsegnare la fascia tricolore e il suo ufficio di via Perugini a Mascaro, confermare la decisione assunta all’epoca del Consiglio dei Ministri oppure procedere con nuove udienze. Ad affiancare Mascaro nel ricorso sono i componenti della giunta Giuseppe Costanzo, Stefania Petronio, Angelo Simone Cicco, Elisa Gullo, Michelangelo Cardamone.

LEGGI ANCHE: Scioglimento Lamezia, l’ex sindaco Mascaro chiede incontro a Minniti

Lamezia, Mascaro: «Scioglimento comica, i commissari fanno le stesse cose che ho fatto io»

Lamezia, pubblicato il decreto di scioglimento. Si potrebbe tornare al voto a giugno 2019