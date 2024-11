Nell'incontro “Estirpare la ‘ndrangheta e coltivare la bellezza”, la deputata M5s illustrerà come migliorare la normativa sullo scioglimento degli enti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

“Estirpare la 'ndrangheta e coltivare la bellezza” è il titolo della conferenza stampa che mercoledì 7 settembre, alle 10.30, la deputata M5s Dalila Nesci terrà nella sala consiliare del Comune di Tropea (Vibo Valentia), recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

La parlamentare incontrerà giornalisti e curiosi per ricostruire le ragioni che hanno portato allo scioglimento del municipio di Tropea, di cui la stessa è originaria, e per esporre una proposta di legge, già presentata con i deputati 5 stelle Nuti, Cozzolino, Di Benedetto, Di Vita, Lombardi, Mannino e Toninelli, volta a migliorare la normativa sullo scioglimento degli enti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

La deputata 5 stelle anticipa: «Discutere della vicenda di Tropea non servirà, nello specifico, soltanto per l'ambito locale. Tropea è il simbolo delle contraddizioni della Calabria, in cui convivono una bellezza straordinaria e il dominio, diffuso, della criminalità organizzata, che inquina le istituzioni, devasta i territori e insieme alla politica, spesso connivente, causa povertà, sottosviluppo ed emigrazione». «Ripartire dalla bellezza – conclude Nesci – è il messaggio che bisogna dare con forza, soprattutto alle nuove generazioni. Va indicata questa strada di libertà, da accompagnare con gli interventi mirati che illustrerò in conferenza stampa, a partire dagli incentivi e dalle agevolazioni economiche per ricostituire il buon funzionamento dell'amministrazione civica da restituire ai cittadini».

