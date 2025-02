«Il centro destra governa la grande maggioranza delle regioni italiane, grandi città e piccoli comuni. Una forza di governo che oggi è alla guida della nazione ed anche della nostra regione. Il buon governo di questa coalizione è stato certificato nel tempo poiché ha garantito e continua a garantire stabilità governativa ed amministrativa grazie ad una storica alleanza politica tra partiti che hanno naturalmente diverse sensibilità, ma hanno sempre vinto e governato bene quando si sono saputi unire intorno a valori e a progetti comuni. Solo le nostre divisioni, come abbiamo visto, possono dare una possibilità di successo al centrosinistra». è quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia Catanzaro in merito alla polemica esplosa nel centrodestra cittadino dopo l’intervista rilasciata a LaC News24 dal consigliere di Forza Italia Antonello Talerico.

«In queste ore Fratelli d’Italia Catanzaro è impegnata nella preparazione del congresso cittadino del capoluogo di regione. Un momento importante di confronto interno che questa domenica si concluderà con la elezione del nuovo coordinamento cittadino, e che naturalmente costituirà anche un momento di riflessione sulle prospettive politiche e le prossime sfide amministrative – prosegue la nota –. Nel centrodestra cittadino, purtroppo, registriamo una tensione eccessiva tra rappresentanti di due forze importanti della coalizione, che rischia di trasmettere all’elettorato un messaggio assolutamente dissonante e non in linea con quell’unità e quella coesione che ci consentono di essere affidabili e credibili».

«Le polemiche di questi giorni sulla stampa e sui social rischiano di disorientare l’elettorato di centro destra – continua Fdi –, oltre anche con quella parte di cittadinanza delusa dall’amministrazione Fiorita, e forse regalare al centrosinistra una insperata ragione di ottimismo. Fratelli d’Italia, fin dall’inizio di questa consiliatura, aveva previsto il fallimento di Fiorita. Un fallimento politico e amministrativo che la stragrande maggioranza della cittadinanza ha sperimentato sulla propria pelle. Queste sono le ragioni che continuano a porre Fratelli d’Italia all’opposizione senza se e senza ma al sindaco Fiorita ed alla sua coalizione. Ma soprattutto queste devono essere le ragioni che spingano il centrodestra a confrontarsi nelle sedi politiche e ad elaborare un progetto politico e amministrativo degno delle risposte che i cittadini si attendono».

«Fratelli d’Italia – continua – è pronta chiudere la fallimentare esperienza dell’amministrazione Fiorita, ma ritiene fondamentale prima individuare e costruire, assieme a tutto il centro destra cittadino, il percorso più idoneo a salvaguardare le esigenze della città e a proporre ai cittadini una nuova visione di città e un programma condiviso, nella chiarezza, nella coerenza della linea politica. Non ha senso, diversamente, la gara a chi è pronto a firmare per prima delle dimissioni che di fatto non corrono alcun rischio di trovare seguito. Superare le tensioni è dunque doveroso per il bene del capoluogo di regione. Lo chiede il popolo di centro destra, lo chiede la stragrande maggioranza dei cittadini che hanno già bocciato Nicola Fiorita e la sua amministrazione. Il centro destra cittadino ha tutte le carte in regola per tornare al governo di Catanzaro. Ma, come la storia ci insegna, può farlo solo attraverso un’unità di intenti imprescindibile».