L'ex governatore assicura: 'Non andrò con Forza Italia, resterò nella formazione che ho contribuito a fondare'

VIBO VALENTIA - Giuseppe Scopelliti non lascerà il Ncd per Forza Italia. L’ex governatore smentisce le voci che lo darebbero in partenza verso la sponda azzurra dello schieramento di centrodestra. "Resterò in politica - dice - lontano dalle istituzioni vicino al territorio, per operare e concretizzare il progetto di sviluppo e di crescita disegnato dal nuovo centrodestra e in cui la Calabria - dice l'ex presidente - gioca un ruolo da protagonista". Giuseppe Scopelliti immagina così il suo immediato futuro. E per lui potrebbe aprirsi la strada che condurrebbe alla guida della segreteria nazionale dell’Ncd in un avvicendamento concordato con il leader Angelino Alfano. Ipotesi anche questa, ma forse qualcosa di più. In ogni caso Niente Forza Italia per l’ex presidente della giunta regionale. Niente cambio di casacca in corsa. "Non lascio - dice - il partito che ho contribuito a fondare". E mentre tutti nel centrodestra calabrese invocano le primarie come buon viatico per la coalizione l’ex governatore non cela i suoi dubbi e i suoi malumori sull’utilità e sulla sostanza del metodo. "Non c'è da attribursi alcun diritto di primogenitura - dice l'ex governatore - su un sistema democratico esistente da tempo e che può andare o non può andare bene".