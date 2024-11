Le dichiarazioni della consigliera regionale Flora Sculco (Calabria in Rete) che oggi ha partecipato alla manifestazione di Cgil Cisl e Uil a Crotone

“Più coraggio sulla crescita e sul rilancio delle aree svantaggiate del Mezzogiorno, perché non è più sopportabile il divario Nord-Sud che mina l’unità del Paese. Alla Germania è bastato poco tempo per riunire l’ovest con l’est, l’Italia ci prova dal 1861 ed oggi il ‘gap’ tra le due aree non risparmia neppure il diritto allo studio.

Sono queste le dichiarazioni della consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco che oggi ha partecipato alla manifestazione di Cgil Cisl e Uil a Crotone: “La Calabria deve convincersi che se vuole ottenere risultati deve poter contare sull’unità di tutte le forze politiche e sociali”.