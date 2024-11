«Non è possibile che ogni anno i diritti dovuti ai bambini più sfortunati debbano essere supplicati come fossero cortesie», afferma il Garante per l’infazia e l’adolescenza

«A giugno inviai una lettera a tutti i dirigenti scolastici, invitandoli a stimolare nell'immediato le amministrazioni locali affinchè ai bambini fossero offerti i servizi in termini di mense e assistenze specialistiche di cui, taluni, abbisognano. Lo scopo era quello di far partire tutto in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico. In pochi hanno risposto o informato il Garante sullo stato delle cose. Di converso, purtroppo, sto ricevendo segnalazioni dei soliti, atavici, ritardi o omissioni delle quali certamente qualcuno ne dovra' pur rispondere in sede istituzionale». È quanto afferma il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Antonio Marziale. «Rendo noto - prosegue Marziale- di avere provveduto stamani, anche su segnalazioni giunte da Vito Crea, presidente dell'Associazione ADD, per la difesa dei diversamente abili, ad inviare una lettera a tutti i Dirigenti scolastici calabresi, di ogni ordine e grado, per conoscere lo stato dei servizi e, laddove esistenti, dei ritardi nell'assegnazione di quanto previsto per legge»

!banner!

«I bisogni dei bambini non possono tollerare latenze ulteriori»

«Ho chiesto ai Dirigenti di scrivermi entro e non oltre il termine di una settimana e auspico rispettino i tempi... Certo è - conclude Marziale - che mi tocca fare i conti anche con Dirigenti scolastici che, invece di rispondere alle legittime richieste del Garante, spinto a formularle da chiare e circostanziate denunce, si rivolgono ad avvocati, i quali, a loro volta, invitano il Garante a non scrivere al Tribunale per i Minorenni e a non "mettere alla berlina" il malcapitato Dirigente. Provvederò presto a chiedere un incontro all'Ordine degli Avvocati, insieme al Tribunale per i Minorenni, così da incentivare quei legali pressoché ignari del ruolo istituzionale del Garante, a sfogliare la legge istitutiva».