Speranza a Mascaro sul decreto carcere: “Gravissimo dire parole offensive nei confronti del sindaco o dell'amministrazione, dimostra di non esser capace di fare il sindaco’

Riforma della scuola, pensioni, riforme istituzionali e legge elettorale sono stati tra i temi affrontati nell'incontro tenutosi ieri nella piazzetta S. Domenico a Lamezia Terme in occasione dell’anniversario del giudice Falcone. Hanno partecipato i parlamentari di SEL Celeste Costantino e Stefano Quaranta, l'avv. Anna Falcone, il sindaco Speranza e il capolista di Lamezia Insieme, Rosario Piccioni.



Anna Falcone: “A Lamezia nonostante le riforme c'è stata un'amministrazione virtuosa. E avete oggi un candidato sindaco che consente di proseguire questo percorso, al contrario di quanto accade a livello nazionale. Nel nostro paese stanno venendo meno le pari opportunità: fra studenti, insegnanti, regioni. La nostra regione è stata venduta in nome di interessi personali ai quali non penso il vostro candidato si piegherà".



Il sindaco uscente Speranza si rivolge a Mascaro: ''Il decreto sul carcere firmato dal ministro è un decreto sbagliato, ed è gravissimo dire parole offensive in merito nei confronti del sindaco o dell'amministrazione, si dimostra di non esser capaci di fare il sindaco. Se continua così è solo rissa". Speranza ne ha anche per Ruberto e afferma che anche in caso di sua vittoria il comune non si trasformerà in una fondazione che dispensa contratti. Afferma poi che il comune ha rispettato in questi dieci anni il patto di stabilità e che quest'anno chiude in attivo.



Dopo la conclusione di Speranza che parla di una scuola che metta al centro gli studenti la parola passa a Tommaso Sonni: '' Lo sforzo che abbiamo fatto a Lamezia è stato partire dalle idee , dalle risorse, delle persone positive che abbiamo"