Il sindaco Raffaele Scutirchio lo aveva promesso, che a distanza di una settimana per la scuola riqualificata avrebbe fatto arrivare fino a Dasà il prefetto Francesco Zito e il governatore Mario Oliverio, e la missione politico-istituzionale è compiuta. Dopo l’inaugurazione dell’edificio riammodernato, oggi il presidente della Regione ha scelto la cittadina delle Serre vibonesi per il battesimo del nuovo anno scolastico, sottolineando l’importanza della spesa per un immobile all’avanguardia. Ne è nata una festa per la comunità, con la benedizione del parroco Bernardino Comerci e l’arrivo in paese di diverse autorità. Un giorno importante per il Comprensivo che accorpa anche le scuole di Acquaro, Arena e Dinami.