«Un grandissimo risultato per la città di Cosenza e per l’intera Calabria è quello ottenuto dall’Unical che ha visto approvate dal Ministero cinque scuole di specializzazione per futuri medici grazie al lavoro del rettore Nicola Leone e del suo staff». Ad affermarlo, tramite una nota stampa, sono il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il vicepresidente di minoranza Franco Iacucci.

«Abbiamo la conferma che la competenza, la professionalità e il lavoro sul territorio pagano sempre – affermano ancora Bevacqua e Iacucci – e l’ennesimo traguardo raggiunto dall’Unical accresce in maniera significativa l’offerta formativa dell’ateneo e consentirà a tantissimi futuri medici di ottenere la specializzazione sul territorio, il miglior viatico per poi rimanere ad operare in Calabria evitando il continuo spopolamento del territorio con la perdita, spesso, delle migliori professionalità.

«La strada intrapresa, dunque, è quella giusta e il gruppo del Pd continuerà ad offrire - concludono - tutto il proprio sostegno alle Università calabresi per fare in modo che possano progredire sempre più e migliorare sia l’offerta formativa che l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro».