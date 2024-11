Il commissario straordinario alla Sanità Massimo Scura replica alle polemiche suscitate dal decreto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera: ‘è inevitabile che si scateni un’attenzione'

“No, non c'è stato assolutamente nessuna polemica con il livelli regionali”. Replica così il commissario per il piano di rientro della Sanità Massimo Scura, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul decreto che riorganizza la rete ospedaliera.



“È del tutto evidente – dichiara il commissario – che nel momento in cui si emette e si decreta un documento di oltre cento pagine, con trenta pagine di tabelle, con sei o sette allegati, è inevitabile che si scateni un'attenzione. È questo un aspetto positivo. Dopodiché in fase di valutazione del budget e dei processi operativi, ci potranno essere gli aggiustamenti necessari: la riorganizzazione della rete ospedaliera non è una camicia di forza che ci impedisce di muoverci”.



Sulla vicenda della Fondazione Campanella Scura afferma che tra tutti i problemi è “quello che maggiormente mi sta a cuore sotto il profilo umano e gestionale”. E annuncia: “Stiamo lavorando affinché in tempi ragionevolmente brevi tutto il personale possa trovare occupazione presso altre strutture. Tra oggi e domani, intanto usciranno i bandi per le selezioni presso la "Mater Domini" e il "Pugliese-Ciaccio": le abbiamo unificate per evitare dispersioni. Poi attraverso il lavoro interinale e altre soluzioni che possano favorire il passaggio di lavoratori tra privati, cercheremo di aiutare tutti gli altri”.