Le prime dichiarazioni di Sebi Romeo nella nuova veste di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“Ci attende una sfida che intendiamo affrontare nel migliore dei modi e vincere, nella logica di un potenziamento e rilancio dell’attività legislativa, delle funzioni proprie dell’Assemblea regionale e in piena sintonia con il processo di riforma istituzionale già avviato dal presidente Mario Oliverio - ha dichiarato Romeo - Dopo oltre 40 anni di regionalismo – ha aggiunto – la Regione deve diventare un’istituzione snella, efficiente e capace di promuovere lo sviluppo di un’area come la nostra che è strategica nel Mediterraneo".



Conclude il consigliere regionale reggino: "Intendiamo procedere, senza alcuna incertezza, sulla strada delle riforme, per ridare ai calabresi, alle prese con una crisi economica e sociale che penalizza in modo particolare le aree più storicamente svantaggiate del Paese, speranza e fiducia per un cambiamento reale della loro condizione di vita".