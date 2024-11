Lo affermano in una nota congiunta con il capogruppo anche i consiglieri regionali reggini del Partito Democratico Domenico Battaglia e Giuseppe Neri

«In poco più di due anni e mezzo di governo della Regione, abbiamo portato il Por Calabria a registrare la migliore performance italiana nella gestione dei grandi programmi Fesr e Fse, come certifica questa mattina una classifica del Sole24Ore elaborata su dati europei e nazionali». Questo è quanto dichiarano, in una nota congiunta con il capogruppo Sebi Romeo, i consiglieri regionali reggini del Partito Democratico Domenico Battaglia e Giuseppe Neri.





«Un dato altamente positivo, l'ennesima certificazione della svolta impressa dal presidente Oliverio per tirare fuori dalle secche la nostra regione. Quello che per il Sole24Ore è un dato sorprendente, infatti, per i calabresi è la consapevolezza della capacità di programmazione dimostrata da questa amministrazione regionale, guidata dal Partito Democratico. Non solo, dunque, la Calabria programma e spende, ma lo fa -continuano i tre consiglieri regionali- con un trend migliore delle altre regioni italiane, pur disponendo di una dotazione complessiva di dimensioni ben più ampie delle altre, in quanto regione meno sviluppata. Il dato registrato oggi dalla stampa nazionale si traduce in un maggiore afflusso di fondi strutturali europei verso la Calabria, rispetto alle precedenti programmazioni, dovuto al bassissimo rischio di taglio delle risorse non utilizzate, con l'obiettivo di renderlo nullo».





«Sapevamo che non sarebbe stato semplice riorganizzare il lavoro di una macchina abbandonata e utilizzata, negli anni precedenti, ad esclusivo uso e consumo di una gestione del tutto personalistica, poco attenta alle reali esigenze dei calabresi, ma con tenacia e perseveranza stiamo portando avanti il nostro programma di cambiamento e stiamo mostrandone i frutti. Potevamo rinviare i problemi e preoccuparci di accontentare le lobby e gli amici, ma abbiamo scelto -concludono- di attuare una profonda azione di riorganizzazione dell'intera Regione Calabria ed il tempo ci sta dando ragione».



«Il costante sforzo in direzione della programmazione, in un'ottica di condivise politiche per il bene comune -aggiunge in chiusura il capogruppo, Sebi Romeo- sono il dato reale del cambiamento che Mario Oliverio ha impresso alla Calabria».